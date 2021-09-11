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Aktüel Başkentte yolcu otobüsü yandı: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Başkentte yolcu otobüsü yandı: Ölü ve yaralılar var

Başkent Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 18:17:00 -
Başkentte yolcu otobüsü yandı: Ölü ve yaralılar var

Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı. Otobüsün yandığını gören, çevredeki askeri tesiste bulunan askerler otobüsteki kişilerin çıkarılmasına yardımcı oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı. Yaralılardan 5'i ayakta tedavi edildi, 15'i ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Otobüsün şoförü K.O. gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

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