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Başkentte yarın kritik toplantı!

Türkiye ABD Suriye Çalışma Grubu üçüncü toplantısı yarın başkent Ankara’da gerçekleştirilecek.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:53
Başkentte yarın kritik toplantı!

Türkiye ve ABD arasında kurulan Suriye Çalışma Grubu'nun üçüncü toplantısının yarın Ankara’da gerçekleştirileceği açıklandı.Dışişleri kaynakları, Türkiye ve ABD arasında Şubat ayında kurulan üç çalışma grubundan biri olan Suriye çalışma grubunun üçüncü toplantısını yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Toplantı ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında gerçekleştirilecek.ABD Dışişleri Bakanlığı Jeffrey'nin 4-14 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri'nden açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Jeffrey Türkiye'de Türk liderler ve üst düzey yetkililerle Suriye'de istikrar ve güvenliğin geliştirilmesi konularını ele alacak" denildi.

Jeffrey'nin ziyareti sırasında Türk yetkililerle çalışma grubu toplantısına katılacağı ve bu toplantıda Suriye'de devam eden krizle ilgili iki ülkenin güvenlik endişelerinin ele alınacağı belirtildi.

Yarınki toplantıda Menbiç yol haritası, ABD'nin Suriye'deki Kürt gruplar PYD/YPG ile işbirliği ve Ankara'nın bu işbirliğine yönelik itirazları ile Fırat'ın doğusunda atılabilecek olası adımların da ele alınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:53
  1. Ankara
  2. Türkiye ABD Suriye Çalışma Grubu

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