Başkentte uyuşturucudan ölüm iddiası Ankara da arkadaşlarıyla eğlenirken uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara da arkadaşlarıyla eğlenirken uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde iddiaya göre iki erkek arkadaşıyla birlikte evde eğlenen D.K., alkolle birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştı. Bunun üzerine arkadaşları D.K.’yı kendi otomobilleriyle hastaneye götürmek üzere yola çıktı ancak D.K. yolda hayatını kaybetti. Arkadaşları bunun üzerine hayatını kaybeden D.K.’yı hastaneye bırakıp kaçmak istedi. Durumu fark eden hastanenin güvenlik personeli, polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye gelen polis ekipleri şüphelilerden birisini yakalarken, diğeri ise kaçtı.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.