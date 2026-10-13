Başkentte uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Gözaltılar var
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Başkent Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş' suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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