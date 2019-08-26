Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Ankara'nın Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde 2 kilo 394 gram uyuşturucu ile av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde 2 kilo 394 gram uyuşturucu ile av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca Gölbaşı ilçesinde yürütülen çalışmada, A.T.'nin Emirler Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekiplerince düzenlenen operasyondaA.T, satış yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Aramalarda 1 kilo 831 gram kubar esrar, av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polatlı ilçesinde A.Ç'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 563 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından jandarmaya götürüldü.

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