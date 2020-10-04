  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte uyuşturucu operasyonları
Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonları

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı - Operasyonlarda 8,3 kilogram esrar, 7 bin 100 ecstasy ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin 120 lira ve 520 dolar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:39:25 -
Başkentte uyuşturucu operasyonları

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, operasyonlarda 8,3 kilogram esrar, 7 bin 100 ecstasy ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin 120 lira ve 520 doların ele geçirildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi
Gündem

Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi

Eski sunucu Ali Kırca da 'sosyal medyada öldürülenler' arasına girdi. Gazeteci Murat Çelik, Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan..
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
İran'dan gelen son haberde skandal Türkiye detayı
Dünya

İran'dan gelen son haberde skandal Türkiye detayı

İran basını, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin Türkiye ile ilgili skandal haberlere imza atıyor.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay