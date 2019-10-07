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Başkentte tır ve otomobil zincirleme kazaya karıştı! Yaralılar var

Başkent Ankara'da tır, aynı yönde seyreden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önündeki araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:01
Başkentte tır ve otomobil zincirleme kazaya karıştı! Yaralılar var

Ankara'da tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikametine giden Tuncay Ayvaz yönetimindeki 54 H 2047 plakalı tır, Siteler mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Sedat Göçeri'nin kullandığı 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı.

3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar yaralandı

Çarpmanın etkisiyle aracın kontrolünü kaybeden Göçeri, önünde seyreden kardeşi Birol Göçeri yönetimindeki 06 BP 1026 otomobile çarptı.

Kaza sonrası Sedat Göçeri'nin kullandığı otomobil refüje çıkarken araçlarda bulunan Zeynep Turunç, Necla Göçeri, Caner Göçeri (3) ve Kazım Göçeri (4) yaralandı.

Yol 1 saat ulaşıma kapandı

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun istikametinin tek şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:01
  1. Samsun
  2. Ankara
  3. zincirleme trafik kazası
  4. Turgut Özal Bulvarı
  5. 112 Acil Servis
  6. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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