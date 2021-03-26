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Gündem Başkentte terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Başkentte terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 09:46:00 -
Başkentte terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgeleri ile bağlantısı olan 26 teröristi tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyon ile Irak uyruklu olduğu öğrenilen 22 teröristi yakalayarak gözaltına aldı.

Firari 4 teröristin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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