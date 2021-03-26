Başkentte terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgeleri ile bağlantısı olan 26 teröristi tespit etti.
Harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyon ile Irak uyruklu olduğu öğrenilen 22 teröristi yakalayarak gözaltına aldı.
Firari 4 teröristin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.