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Aktüel

Başkentte şüpheli ölüm

2020-04-29 17:12:19 -
Başkentte şüpheli ölüm

ANKARA (AA) - Ankara'da Ulus'taki 100. Yıl Çarşısı merdivenlerinde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ulus 100. Yıl Çarşısı merdivenlerinde, genç bir erkeğin başı önüne düşmüş, hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve ilk yardım ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üstünden kimlik kartı çıkmayan gencin, yüzünde maskesi, yanında yemek kabı, elinde ise ayran varken hayatını kaybettiği görüldü.

Çantası ve montu olay yerinde bulunan gencin kimlik bilgilerinin belirlenmesi için savcının olay yerine gelmesi beklendi.

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