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Yerel Başkentte sokak ortasında silahlı kavga!
Yerel

Başkentte sokak ortasında silahlı kavga!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 23:59:00 - 2024-06-14 00:02:04

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Dikmen Mahallesi İlker Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı İlker Caddesi üzerinde bulunan bir iletişim dükkanında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen saldırganın tabancayla ateş açması sonucu K.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Hastaneye sevk edilen K.Ö.'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

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