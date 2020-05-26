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Aktüel

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde denetimler sürdü

Polis ekiplerinin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Sıhhiye, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi gibi noktalarda araçları durdurarak denetim yaptığı Ankara'da kısıtlamaya uyulduğu gözlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:56:48 -
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde denetimler sürdü

ANKARA (AA) - Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde emniyet ve jandarma ekipleri, başkentteki denetimlerine devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü ve son gününde ekipler, şehir merkezi ile şehrin giriş ve çıkışlardaki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Polis ekipleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Sıhhiye, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi gibi noktalarda araçları durdurarak denetim yaptı.

Ankara genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

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