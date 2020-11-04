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Ekonomi Başkentte soğanların raf ömrünü uzatacak yatırım için imzalar atıldı
Ekonomi

Başkentte soğanların raf ömrünü uzatacak yatırım için imzalar atıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:56:42 -
Başkentte soğanların raf ömrünü uzatacak yatırım için imzalar atıldı

ANKARA (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Sera AŞ (TK Sera AŞ) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında, soğanın raf ömrünü uzatmaya yönelik proje kapsamında sözleşme imzalandı.

TKDK Ankara İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TK Sera AŞ'nin Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı destekleri 8. Başvuru Çağrısı döneminde koordinatörlüğe sunduğu proje onaylandı.

Bu kapsamda taraflar arasında sözleşme imzalandı. Projeyle TK Sera AŞ, hasat edilen soğanı yaklaşık yüzde 40 fire veren geleneksel saklama yöntemleri yerine soğuk hava deposunda saklayacak ve böylece ürünün raf ömrü 8-10 ay uzayacak.

Polatlı'da kurulacak yıllık 24 bin ton işleme kapasitesine sahip tesis, saatte 10 ton kapasiteli ayıklama, boylama, tartı ve ambalaj işlemlerini yapabilecek üniteye de sahip olacak. Yapım ve inşaat işlerini kendi bütçesiyle yapacak olan şirket, soğutma sistemleri, boylama hattı, taşıma ve istifleme gibi makine ekipmanlarını TKDK hibesiyle alacak.

Söz konusu tesis yatırımıyla 34 kişilik istihdam sağlanmasının yanı sıra üretici ve tedarikçi firmalar, AB standartlarında bir tesiste ürün depolamanın sağladığı avantajlara kavuşacak.

TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, projenin Polatlı başta olmak üzere Ankara'nın diğer ilçeleri ve Eskişehir yetiştiricilerine hayırlı olması dileğinde bulundu.


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