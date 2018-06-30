THY - İmaj
0553 313 94 23

Başkentte silah kaçakçılığı operasyonu

Çankırı Caddesi'nde bir av bayisine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 58 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:38
Başkentte silah kaçakçılığı operasyonu

Altındağ Çankırı Caddesi'ndeki bir av bayisinde ruhsatsız uzun namlulu silah satıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bağlı Yunus timleri harekete geçti.

Av bayisine düzenlenen operasyonda, 58 pompalı ve av tüfeği tabir edilen uzun namlulu silah, 239 çeşitli çap ve ebatta mermi ve 11 satışı yasak av tüfeği aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan dükkan sahibi R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, bu bayiden ruhsatsız silah alan kişileri araştırıyor.

Ülke genelinde son yıllarda gerçekleşen yaralama ve cinayet olaylarında çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek kullanılmıştı.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:38
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Çankırı
  4. Altındağ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu
    1. Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli..
    2. Yine rezil oldu! Senatör taklidi yapıp..
    3. Bacak bacak üstüne atmak varise neden..
    4. Comolli: Ali Koç'un projelerinden çok..
    5. Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin mesajı
    6. Gündemi sarsacak iddia! 'Meral'in..
    7. ABD, askerlerini geri çekiyor!
    8. CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!
    9. Termometreler 51 dereceyi gördü! O..
    10. Bahçeli, minik Eylül'ün öldürülmesiyle..
    11. Cumhuriyet'in millet düşmanlığı..
    12. CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız..
    13. Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!
    14. Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!
    15. İBB'den sınavla itfaiye eri alımı
    16. Yeni havalimanında gururlandıran görüntü
    17. Ankara Beypazarı'nda Tarihi İmaret..
    18. Akhisarspor'un yeni teknik direktörü..
    19. İsrailli yetkililer, İran'ın..
    20. Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden..
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    Fatih Portakal böyle veda etti
    Fatih Portakal böyle veda etti
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!