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Yerel Başkent'te şiddetli fırtına! 3 aracın üzerine ağaç devrildi
Yerel

Başkent'te şiddetli fırtına! 3 aracın üzerine ağaç devrildi

Yeniakit Publisher
2023-05-30 18:18:00 - 2023-05-30 19:05:26

Ankara'nın Çankaya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, 3 araca hasar verdi.

Ankara'da da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 araçta hasar oluştu.

Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Ağacın altında kalan park halindeki 06 AGN 978, hareket halindeki 06 BLT 246 ve 06 DKJ 051 plakalı araçlarda hasar oluştu.

Yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı

Devrilen ağaçtan sarkan dalların yola düşme ihtimalinden kaynaklı yol kısmen trafiğe kapatıldı. Ağacın kaldırılması için olay yerine ekiplerin gelmesi bekleniyor.


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