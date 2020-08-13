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Aktüel

Başkentte sağlık çalışanlarından nikah kıyma bedeli alınmayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:02:41 -
Başkentte sağlık çalışanlarından nikah kıyma bedeli alınmayacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarından nikah kıyma bedeli alınmayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme gelen, sağlık çalışanlarından nikah kıyma bedelinin alınmamasına ilişkin Başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, başkentte kamu ve özel sektörde görevli sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evlendirme Müdürlüğüne başvurmaları halinde, 140 lira olan uluslararası aile cüzdanı ücreti hariç oda ve dış nikah ücretini ödemeyecek.

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