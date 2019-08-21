Başkentte sağanak etkili oldu Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

ANKARA (AA) - Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanak, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Öğleden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı. Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.