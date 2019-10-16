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Başkentte pos cihazı tefeciliği yapan örgüte operasyon

Ankara'da suç örgütüne düzenlenen operasyonda, tefecilik yöntemi içerisinde pos cihazları kullanarak haksız kazanç elde eden çete Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği tarafından çökertildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:31
Başkentte pos cihazı tefeciliği yapan örgüte operasyon

Ankara'daMali Suçlarla Mücadele ekiplerince, poscihazı kullanarak tefecilik yapan ve zorla haksız kazanç elde eden çete çökertildi. Çetenin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda İ.K. E.Y ve K.F isimli 3 zanlı yakalanarak göz altına alındı. Belirlenen örgüte bir ay boyunca teknik ve fizikitakip yapıldı.

Zanlıların bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda da 39 pos cihazı, çeşitli kişiler adına 58 banka kartı ve çok sayıda doküman bulundu.

Onlarda vatandaşı ve borçlukişiyi mağdur ettikleri belirlenen çetenin aylık 1.5 Milyon TL civarında parayı döndürdükleri ve yaklaşık 300 bin TL haksız kar yaptıkları belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyet işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:31
  1. Ankara
  2. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri
  3. pos cihazı tefeciliği

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