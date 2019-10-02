Başkentte otomobil takla attı: Yaralılar var Yenimahalle ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucunda iki kişi yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Yenimahalle Ankara Bulvarı'nda Erdem Aksoy yönetimindeki araç, Yılmaz Bolat'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle kontrolden çıkan Bolat'ın aracı, takla atarak trafiğin tek yönlü kapanmasına neden oldu. Hafif şekilde yaralanan sürücülerden Erdem Aksoy'a ambulansta müdahale edilirken, Yılmaz Bolat ise genel kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Takla atan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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