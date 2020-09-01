  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu
Aktüel

Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ağustos'ta Kahramankazan, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam ve Yenimahalle ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 31 ayrı operasyon düzenledi, 89 şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin üst, araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 251 gram esrar, 584 gram eroin, 1922 ecstasy, bir kilo skunk, 5 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza ile 20 bin 965 lira ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 04:17:04 -
Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 31 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 89 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde uyuşturucu satan kişileri teknik ve fiziki takibe alarak yakalayan narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu.

- Zehir satıcılarına geçit verilmedi

Narkotik ekipleri, 24-30 Ağustos'ta Kahramankazan, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam ve Yenimahalle ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 31 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 89 şüpheliden 31'i tutuklanırken serbest bırakılan 58 kişiden 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, şüphelilerin üst, araç, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada ise 3 kilo 251 gram esrar, 584 gram eroin, 1922 ecstasy, bir kilo skunk, 5 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza, hassas terazi, 5 tabanca, 8 şarjör, 28 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği ve 20 bin 965 lira ele geçirdi.

- Nefes kesen operasyonlarda keskin burunlarda görev başındaydı

Özellikle uyuşturucu ile mücadelede, narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda görev alan ve başarılı operasyonların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan narkotik köpekleri de operasyonlardaki yerlerini aldı.

Ekiplerle ev, araç, iş yeri aramalarına giden narkotik köpekleri, üstün koku alma yetenekleriyle en gizli yerlere saklanan uyuşturucuları buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak
Gündem

ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak

ABD'li tarih uzmanı Joseph Ricci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedilen Osmanlı topraklarını geri alarak yeniden büyük bir Türk imparatorluğu ..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı