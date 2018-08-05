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Başkentte muhtar 3 kişiyi silahla vurdu

Ankara’nın Haymana ilçesinde çıkan tartışmada bir muhtar silahıyla 3 kişiyi yaralarken, muhtar da çeşitli yerlerinden sopa darbeleriyle yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:54
Başkentte muhtar 3 kişiyi silahla vurdu

Haymana ilçesi Kızılkoyunlu Mahallesi’nde henüz belirlenmeyen bir sebeple mahalle muhtarı ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile çıkan kavgada sopa ile darp edilen muhtar H.T., belindeki silahı çıkartarak ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Çevredeki esnaf durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri sopa darbeleriyle yaralanan muhtar ve muhtarın silahla yaraladığı 3 kişiyi Haymana Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olayın yaşandığı yerde, jandarma ekipleri de hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hayati tehlikeleri olan yaralılar, jandarma eşliğinde Ankara’nın çeşitli hastanelerine nakledildi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 16:54
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