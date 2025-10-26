  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Ankara'da sıkıntılar bitmiyor! Metroda büyük panik
Gündem

Ankara'da sıkıntılar bitmiyor! Metroda büyük panik

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da sıkıntılar bitmiyor! Metroda büyük panik

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Metro İstasyonu'nda yükselen dumanlar vatandaşları korkuttu. Olay sonrası metro tahliye edilirken, istasyon geçici olarak kapatıldı.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da sıkıntılar bitmek bilmiyor. Su krizi derken ulaşım da büyük problemler mevcut.

Demetevler Metro İstasyonu’nda bugün öğle saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir duman yükselmeye başladı. Dumanın metro aracından çıktığını gören yolcular büyük panik yaşadı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, öncelikle metro içinde bulunan vatandaşları tahliye etti. Tahliye sırasında bazı yolcuların dumandan etkilenme korkusuyla dışarı çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

İSTASYON GİRİŞİ KAPATILDI

Olayın ardından Demetevler Metro İstasyonu geçici olarak giriş-çıkışlara kapatıldı. İstasyonda hem araçta hem ray hattında teknik incelemeler sürüyor.

ULAŞIM RİNG SEFERLERİYLE DEVAM EDİYOR

Metro seferlerinin aksaması nedeniyle, bölgedeki ulaşım ring otobüsleriyle aktarmalı olarak sağlanıyor. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek otobüs seferlerinin devreye alındığı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili teknik incelemenin ardından daha fazla bilgi paylaşılacağını belirtti. Dumanın neden çıktığı ve olası bir yangın riski olup olmadığı araştırılıyor.

Yavaş yavaş Mansur Yavaş! CHP’nin yedek adayını açıklayan Masum Türker: Kimse yok. Kabul gördü!
Yavaş yavaş Mansur Yavaş! CHP’nin yedek adayını açıklayan Masum Türker: Kimse yok. Kabul gördü!

Gündem

Yavaş yavaş Mansur Yavaş! CHP’nin yedek adayını açıklayan Masum Türker: Kimse yok. Kabul gördü!

Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması iddianamesi tamamlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması iddianamesi tamamlandı

Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması iddianamesi tamamlandı

Mansur Yavaş 'bu su zehirli, gereksiz' demişti! Ankara artık bu suyu içecek
Mansur Yavaş 'bu su zehirli, gereksiz' demişti! Ankara artık bu suyu içecek

Gündem

Mansur Yavaş 'bu su zehirli, gereksiz' demişti! Ankara artık bu suyu içecek

Mansur Yavaş’a soruşturma şoku! Savcılık İçişleri’nden izin talep etti
Mansur Yavaş’a soruşturma şoku! Savcılık İçişleri’nden izin talep etti

Gündem

Mansur Yavaş’a soruşturma şoku! Savcılık İçişleri’nden izin talep etti

Başsavcılık düğmeye bastı! Tutuşan Mansur'dan ilk açıklama
Başsavcılık düğmeye bastı! Tutuşan Mansur'dan ilk açıklama

Gündem

Başsavcılık düğmeye bastı! Tutuşan Mansur'dan ilk açıklama

Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a tepki
Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a tepki

Spor

Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a tepki

Melih Gökçek: "İnanamıyorum!" diyerek paylaştı! Mansur Yavaş istifa etmeyi mi planlıyor?
Melih Gökçek: “İnanamıyorum!” diyerek paylaştı! Mansur Yavaş istifa etmeyi mi planlıyor?

Gündem

Melih Gökçek: “İnanamıyorum!” diyerek paylaştı! Mansur Yavaş istifa etmeyi mi planlıyor?

TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki
TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki

Aktüel

TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki

TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki
TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki

Aktüel

TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23