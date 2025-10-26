Ankara'da sıkıntılar bitmiyor! Metroda büyük panik

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da sıkıntılar bitmek bilmiyor. Su krizi derken ulaşım da büyük problemler mevcut.

Demetevler Metro İstasyonu’nda bugün öğle saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir duman yükselmeye başladı. Dumanın metro aracından çıktığını gören yolcular büyük panik yaşadı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, öncelikle metro içinde bulunan vatandaşları tahliye etti. Tahliye sırasında bazı yolcuların dumandan etkilenme korkusuyla dışarı çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

İSTASYON GİRİŞİ KAPATILDI

Olayın ardından Demetevler Metro İstasyonu geçici olarak giriş-çıkışlara kapatıldı. İstasyonda hem araçta hem ray hattında teknik incelemeler sürüyor.

ULAŞIM RİNG SEFERLERİYLE DEVAM EDİYOR

Metro seferlerinin aksaması nedeniyle, bölgedeki ulaşım ring otobüsleriyle aktarmalı olarak sağlanıyor. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek otobüs seferlerinin devreye alındığı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili teknik incelemenin ardından daha fazla bilgi paylaşılacağını belirtti. Dumanın neden çıktığı ve olası bir yangın riski olup olmadığı araştırılıyor.