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Aktüel Başkentte KPSS'nin yapılacağı günde bazı nüfus müdürlükleri açık olacak
Aktüel

Başkentte KPSS'nin yapılacağı günde bazı nüfus müdürlükleri açık olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:32:24 -
Başkentte KPSS'nin yapılacağı günde bazı nüfus müdürlükleri açık olacak

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı pazar günü, adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adayların yanında Sınava Giriş Belgesi ile bir fotoğraf getirmeleri şartıyla sınava girebileceği, belgenin, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Geçici Kimlik Belgesi verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 6 Eylül Pazar günü 07.00-14.30 saatlerinde açık tutulacağı kaydedildi.

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