  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte Kovid-19 denetimi yapıldı
Aktüel

Başkentte Kovid-19 denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:10:03 -
Başkentte Kovid-19 denetimi yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Karadağ ve beraberindekiler, caddeki iş yerlerini gezerek esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Ayrıca belediye otobüsleri denetlendi, yolcuların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı da kontrol edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti
Gündem

Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti

Dün CHP'nin yayın organında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sert açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na tepki göst..
Bakan Soylu polislere seslendi! Bedelini ödemeye hazırım
Gündem

Bakan Soylu polislere seslendi! Bedelini ödemeye hazırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası kapsamında düzenlenen panelde polislere seslenerek, "İki gruba ne ..
‘Yasak Elma’nın ahlaksız sahnesine RTÜK karar vermişti! CHP’li Üst Kurul Üyesi resmen karşı geldi
Medya

‘Yasak Elma’nın ahlaksız sahnesine RTÜK karar vermişti! CHP’li Üst Kurul Üyesi resmen karşı geldi

Ahlaksız sahnelerin yayınlandığı FOX’un ‘Yasak Elma’sına para cezası yağdı. CHP’li Üst Kurul Üyesi İlhan TAŞÇI’nın, Üst Kurulun 17.02.2020 t..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay