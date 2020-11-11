  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkentte korkutan yangın
Gündem

Başkentte korkutan yangın

Başkent Ankara'da 2 katlı sunta deposunda çıkan yangın çevresinde binalara da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:51:00 -
Başkentte korkutan yangın

Paniğe neden olan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, saat 19.30 sıralarında Ankara Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'ndeki 2 katlı sunta deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, arka tarafta bulunan 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri de binadakileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri mahallede paniğe neden olan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. 4 katlı bina ve bitişiğindeki yangın kısa sürede söndürülürken, sunta deposundaki yangına ise müdahale devam ediyor.Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta olay yerine gelerek, itfaiye amirlerinden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yavaş, yangında can kaybı ve yaralananın olmadığını söyleyerek, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 ülkeden sonra Türkiye harekete geçti! Dost ülkeye çağrı: Hazırız
Teknoloji

3 ülkeden sonra Türkiye harekete geçti! Dost ülkeye çağrı: Hazırız

Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, ‘..
Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi
Gündem

Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay