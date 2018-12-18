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Başkentte korkunç olay! Metro seferleri iptal edildi

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi metro durağında bir kişi intihar etti. Meydana gelen olay sonrası metro seferleri durduruldu.

18 Aralık 2018 Salı 11:27
Başkentte korkunç olay! Metro seferleri iptal edildi

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda bir kişi intihar etti. İntihar olayının ardından metro seferleri durduruldu.

Olay, saat 09.45 sularında Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, istasyona yaklaşan metronun önüne atladı. Metro istasyonunda bulunan vatandaşlar durumu ilgili birimlere haber verdi.

İncelemeler yapılıyor

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durdurulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:27
  1. Ankarametro
  2. metro seferleri iptal

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  • Adabey Adabey 55 dk önce
    intahar, cinayet , siddet. Kadin cinayeti . Cocuk cinayeti , ihmal sonucu is kazalari , sehitler . Meslek ici hesaplasmalar , Amir komser infazi, sonuc hic mi hic hayra alamet deyil ........ millipiango kuyrugu bunu gösteriyor ....

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