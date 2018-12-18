Başkentte korkunç olay! Metro seferleri iptal edildi
Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi metro durağında bir kişi intihar etti. Meydana gelen olay sonrası metro seferleri durduruldu.18 Aralık 2018 Salı 11:27
Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda bir kişi intihar etti. İntihar olayının ardından metro seferleri durduruldu.
Olay, saat 09.45 sularında Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, istasyona yaklaşan metronun önüne atladı. Metro istasyonunda bulunan vatandaşlar durumu ilgili birimlere haber verdi.
İncelemeler yapılıyor
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durdurulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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