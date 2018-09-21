THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Başkent'te korkunç kaza! Üst geçitteki vince çarptılar ve hepsi öldü...

Ayaş istikameti Şeker Üst Geçidi'nde bakım onarım çalışması yapan bir vince çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 08:14
Başkent'te korkunç kaza! Üst geçitteki vince çarptılar ve hepsi öldü...

Ayaşistikameti Şeker Kavşağı'nda 34 KV 5071 plakalı araç, Şeker Üst Geçidi'nde bakım onarım çalışması yapan 06 U 4980 plakalı vincin sabitleme ayağına çarptı.     

Araçta bulunan Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G. çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.     

Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler morga gönderildi. Üst geçitte çalışma yapan 5 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:14
  1. Ankara
  2. Ayaş
  3. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li belediyeden FETÖ'ye bedelsiz kıyak
    1. CHP’li belediyeden FETÖ'ye bedelsiz..
    2. 1 milyon kişiye istihdam sözü..
    3. Trump'tan tehdit: Bunu unutmayız
    4. Mahmut Özgener AK Parti İzmir..
    5. Tutuklanan zanlı konuştu! 'Çocukları..
    6. Üç ülke sınırında felaket! Onlarca ölü..
    7. Şafak Sezer'in yankesicilikten..
    8. E okul EBA DYK kurs başvuruları 2018..
    9. AK Parti İzmir adayını buldu!
    10. Altını olanlar dikkat! Fiyat..
    11. 'Ankapark için 1 milyar 450 milyon..
    12. Fırat'ın haydutlarına emperyalist..
    13. Esrarengiz ABD’li için çember daralıyor!
    14. Başkent’te Avusturyalı terörist..
    15. Vietnam lideri Tran Dai Quang öldü
    16. Amerika dev şirketlerden Türkiye..
    17. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    18. İngiliz Bakan Burt: YPG’ye baskı..
    19. Vietnam cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
    20. IMF'den Türkiye mesajı!
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!