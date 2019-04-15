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Başkentte korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü

Başkent'te, Yukarıbahçelievler Mahallesi'nde bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu 1 araç askıda kaldı. Çalışmalar neticesinde halatlarla bağlanan araç bulunduğu yerden çıkarılamadı. Ekipler, çalışmalara sabah saatlerinde devam etmek üzere ara verdi

15 Nisan 2019 Pazartesi 06:34
Başkentte korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü

Olay, Yukarıbahçelievler Mahallesi 75'nci sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağmur sonrası Yukarıbahçelievler Mahallesi 75'nci sokakta bulunan bir apartmanın yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı çöktü.

İHA'nın haberine göre; istinat duvarının çökmesiyle bina sakinlerinden birisinin aracı kayarak askıda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Araç etrafında tehlike arz eden bölgelere şerit çeken ekipler aracı kurtarma çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde halatlarla bağlanan araç bulunduğu yerden çıkarılamadı. Bu sırada, kurtarma çalışmalarını izleyen bina sakinlerinin endişeli bakışları dikkat çekti. 

Çekici ve vinç girebilecek bir alan bulunmaması nedeniyle çabaları sonuçsuz kalan ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak çalışmalara sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verdi.  Binada yapılan incelemede de herhangi bir risk bulunmadığı belirlenerek, apartman sakinlerinin evlerine girebileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 06:34
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