Başkentte kar yağışı etkisini artırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocuklar karın keyfini çıkardı.
Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Yoğun yağan kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, karın keyfini ise minikler çıkardı.
Sürücüler zor anlar yaşadı
Başkentte sabah başlayan kar yağışı, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak devam etti. Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini hissettiren yağış, özellikle araç sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Çocuklar karın keyfini çıkardı
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise kendilerini sokağa atarak karın keyfini doyasıya yaşadı.