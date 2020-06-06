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Aktüel

Başkent’te kamyon EGO otobüsüne çarptı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun EGO otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 20:50:00 -
Başkent’te kamyon EGO otobüsüne çarptı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun EGO otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu.


Kaza, Ankara’nın Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde E.Ü. idaresindeki 06 EG 586 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak 06 BE 8013 plakalı EGO arkadan otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle EGO otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 HUA 82 plakalı servis aracına çarparak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken EGO otobüsü içindeki bazı yolcuların korktuğu görüldü. Kamyon şoförü E.Ü. ise kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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