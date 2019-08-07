Başkentte kaçakçılık operasyonu
Etimesgut'ta 870 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:07
ANKARA (AA) - Başkentte, 870 kilogram sahte bandrollü, kıyılmış tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, Etimesgut'un Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 06 JUR 17 plakalı aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 870 kilogram sahte bandrollü, kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.
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