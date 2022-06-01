Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Güvenpark’ta çıkan olaylarda ölen Ethem Sarısülük’ü anmak için aralarında HDP'lilerin de bulunduğu bir grubun izinsiz gösterisine polis müdahalede bulundu.
Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Güvenpark’ta çıkan olaylarda ölen Ethem Sarısülük’ü anmak için izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti.
Kızılay Meşrutiyet Caddesi'nde toplanan ve aralarında HDP'lilerin de olduğu bir grup Güvenpark'a yürümek istedi.
İzinsiz gösteri engellendi
Polis grubu eylemin izinsiz olduğu konusunda uyarıda bulundu. Grup yapılan uyarıları dikkate almayarak polise yüklendi. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti.