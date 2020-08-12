  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 25 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:56:05 -
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 25 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Kolej Meydanı'nda bir araya gelen ve kendilerini "Ankara Kadın Platformu" olarak adlandıran gruptakiler, yolu trafiğe kapatarak izinsiz gösteri yapmak istedi.

Polisin uyarılarına riayet etmeyen gruptakilerden güvenlik güçlerine şişe ve boya atılması üzerine gruba müdahale edildi.

Bu sırada çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 25 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı. ..
Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında
Dünya

Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

Suriye diktatörü Beşşar Esed’in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve öldü..
Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor
Gündem

Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Almanya'nın Yunanistan'ı Türkiye..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı