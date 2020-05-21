  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye
için kalan
Aktüel

Başkent’te hırsız zannettiği emekli polisi öldüren zanlı tutuklandı

Ankara’nın Polat ilçesinde yoldan geçen emekli polisi, hırsız zannettiği için av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:06:40 -
Başkent’te hırsız zannettiği emekli polisi öldüren zanlı tutuklandı

Ankara’nın Polat ilçesinde yoldan geçen emekli polisi, hırsız zannettiği için av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı.



Olay, Polatlı ilçesi Karailyas Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Y.T. isimli şahıs kendi evinin camından, yoldan geçen emekli polis Ş.K.’yi hırsız zannederek, kendisine ait av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ş.K.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ş.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise av tüfeği ile birlikte Y.T.’yi gözaltına aldı. Polatlı Cumhuriyet Savcısına sevk edilen Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı