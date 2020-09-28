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Aktüel Başkentte Hazine arazilerinde usulsüzlük operasyonu
Aktüel

Başkentte Hazine arazilerinde usulsüzlük operasyonu

Çamlıdere ilçesinde Hazineye ait 2B arazilerinin rüşvet karşılığı usulsüz olarak satışını gerçekleştirdikleri iddiasıyla belediye, tapu, milli emlak ve elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan ve ilçede emlakçılık yapan 46 şüpheli gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:28:50 -
Başkentte Hazine arazilerinde usulsüzlük operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Hazineye ait 2B arazilerinin rüşvet karşılığı usulsüz olarak satışını gerçekleştirdikleri iddiasıyla belediye, tapu, milli emlak ve elektrik dağıtım şirketinde çalışan ve ilçede emlakçılık yapan 46 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde rüşvet almak, vermek ve aracı olmak, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemi verilerini değiştirmek ve görevi kötüye kullanmak iddiasıyla Çamlıdere ilçesinde 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin örgütlü olarak Çamlıdere'deki Hazineye ait 2B arazilerini üçüncü şahıslara rüşvet karşılığında usulsüz olarak sattıkları, kapı numarası almak ya da elektrik aboneliği başlatmak isteyen şahıslardan rüşvet almak suretiyle herhangi bir konut bulunmayan arazilerin satışı için usulsüz olarak kapı numaraları verdikleri veya elektrik aboneliği başlattıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, 2B arazileri ve üçüncü şahıslara ait araziler üzerinde tapu satışı yapılmış gibi kütük ve tapu kaydında oynadıkları ve araziyi haksız olarak işgal ettikleri tespit edilirken, bu faaliyetleri ile orman arazilerinde kaçak yapılaşmaya zemin hazırladıkları, arsa satışını yaptıktan sonra aldıkları parayı kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi.

Soruşturmada şüphelilerin satışa çıkardıkları arsaların özellikle ölmüş kişilere ait ve varisleri tarafından takip edilmeyen arsalar olduğu ortaya çıkarıldı.

Suç örgütü içerisinde belediye, tapu, milli emlak ve elektrik dağıtım şirketinde çalışan ve ilçede emlakçılık yapan 46 şüpheliden 27'si Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 19 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 8 şüpheli ise savcılıkça alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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