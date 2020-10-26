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Aktüel Başkentte hayvan hırsızlığı
Aktüel

Başkentte hayvan hırsızlığı

Haymana ilçesinde 48 küçükbaş hayvanı çalıp satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:56:49 -
Başkentte hayvan hırsızlığı

ANKARA (AA) - Haymana ilçesinde 48 küçükbaş hayvanı çalıp satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkhöyük Mahallesi'nde A.K'ye ait 48 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Suriye uyruklu çobanın da hayvanlarla ortadan kaybolduğu bilgisine ulaşan jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu söz konusu çobanın M.K, R.Y. ve M.K. ile hırsızlık için iş birliği yaptığı belirlendi.

Ayrıca hayvanların M.K'ye ait minibüsle Türkhöyük Mahallesi'ndeki ağıldan yüklenerek 58 kilometre mesafedeki bir alana indirildiği ve burada Ö.K'ye teslim edildiği, bu kişinin de hayvanları satmak için müşteri aradığı tespit edildi.

Araştırmalar sonucu aynı gün Konya sınırında bulunan küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Ö.K, M.K, R.Y, İ.K, M.E.G, Ü.E.K, İ.H, B.Ö. ve B.K. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K. ve R.Y. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 7 kişi serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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