  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı
Aktüel

Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 03:55:30 -
Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı

ANKARA (AA) - Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda bulunan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ulus'taki tarihi Hacı Bayram Veli Camisi'nde saat 02.43'te üç katlı bir işletmenin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, avluda bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi devam ediyor.

İşletmenin teras katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı
Medya

Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı

Kuruluş Osman'da yeni sezonda rol alacak olan Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini açıkladı.
Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı
Dünya

Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında gerilim devam ederken değişik bir mühimmatın videosu paylaşıldı. Mühimmatın Ermeni askerlerin psikoloji..
Deniz Çakır'ın Kim Kardashian sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gündem

Deniz Çakır'ın Kim Kardashian sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sözde oyuncu Deniz Çakır, Türkiye sözleri nedeniyle tepki çeken Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'a sert çıkan spiker Ece Üner'in sözlerin..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay