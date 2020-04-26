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Aktüel

Başkent’te güneşin etrafında halka oluştu

Ankara’da öğle saatlerinde ‘ güneş halesi’ olayı yaşandı.

2020-04-26 07:22:53 -
Başkent’te güneşin etrafında halka oluştu

Ankara’da öğle saatlerinde ‘ güneş halesi’ olayı yaşandı. Güneşin etrafında halka oluştuğunu gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntüledi.


Ankara’nın Sincan İlçesinde öğle saatlerinde güneşin etrafında ’güneş halesi’ adı verilen halka oluştu. Başkentliler yaklaşık 30 dakika süren doğa olayını çıplak gözle izledi. Onlarca kişi de kentin her yerinden görülen bu anın fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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