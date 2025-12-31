Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Ankara’da gece saatleriyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı, kent genelinde kış manzaraları oluşturdu. Yağışın ardından parklar, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, araçlar ile binaların çatıları da kar altında kaldı.
Olası buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren sahaya çıkarak tuzlama ve önleyici çalışmalarını sürdürdü.
Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi.
Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi beklenirken, sürücülerin dikkatli olması istendi.