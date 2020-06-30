  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte gayrimenkul dolandırıcılarına operasyon

Eksik bedel ödeyerek tapusunu aldıkları villaları birden fazla kişiye satan 7 suç örgütü üyesi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:20:39 -
Başkentte gayrimenkul dolandırıcılarına operasyon

NKARA (AA) - Ankara'da, satılık villa sahiplerinden eksik bedel ödeyerek tapusunu aldıkları gayrimenkulleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 suç örgütü üyesi tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen 2 aylık planlı çalışmanın ardından dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aynı villada kalan, suç örgütünün 7 üyesi gözaltına alındı.

Suç örgütü üyelerinin, satılık villaların sahipleri ile alıcı gibi iletişim kurup banka hesaplarına bir miktar para yatırarak tapu devrini gerçekleştirdikleri, tapu devrini aldıktan sonra satış bedelinin kalan kısmını ödemedikleri, daha sonra da gayrimenkulleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

- Dinlemeye karşı tedbir almaya çalışmışlar

Suç örgütü üyelerinin kaldığı lüks villada, 161 hazır GSM sim kartı ele geçirildi. Zanlıların teknik takip sırasında sürekli telefon değiştirdikleri ve dinlemeye karşı tedbir almaya çalıştıkları belirlendi.

Zanlıların mağdurlarla bankada para alışverişi yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı