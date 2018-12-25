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Başkentte fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Ankara Kızılay'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmanda tekrar fuhuş yapıldığını öğrenen polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

25 Aralık 2018 Salı 17:00
Başkentte fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Ankara'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kızılay Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmanda tekrar fuhuş yapıldığını belirledi. Binadaki dairelere mühürlerin bozularak girildiğini öğrenen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Gece müşteri gibi apartmana giren polisler, içeride fuhuş için pazarlık yapıldığını belirledi. 7'si kadın toplam 21 kişi gözaltına alındı. Dairelerde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:00
  1. Ankara
  2. Kızılay
  3. fuhuş operasyonu

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