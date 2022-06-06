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Yerel Başkent’te feci anlar! Selin sürüklediği araçlar toprağa saplandı
Yerel

Başkent’te feci anlar! Selin sürüklediği araçlar toprağa saplandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde selin sürüklediği seyir halindeki iki araç toprağa saplandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 22:39:00 -
Başkent’te feci anlar! Selin sürüklediği araçlar toprağa saplandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının sürüklediği iki araç çamura saplandı.

Ankara’da bir süredir yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış öğle saatlerinden Polatlı ilçesinde sele neden oldu. Organize Sanayi Bölgesinde seyir halinde sağanak yağışa yakalanan iki otomobil sel sebebiyle sürüklenerek çamura saplandı.

Saplandıkları yerden çıkarıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen afat ekipleri araçları saplandıkları yerden çıkardı. Öte yandan şehir merkezinde de etkili olan yağmur ana caddelerde su birikintilerine sebep oldu.

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