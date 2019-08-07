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Başkentte devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü

Siteler'de devrilen tomruğun altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
Başkentte devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kereste atölyesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler semtinde bulunan bir kereste atölyesinde çalışan Yusuf Ç, kesim sahasında çalıştığı sırada üst üste istiflenmiş halde dururken devrilen tomruğun altında kaldı.

İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
  1. Altındağ
  2. Devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü
  3. Siteler

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