Başkentte devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü
Siteler'de devrilen tomruğun altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kereste atölyesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler semtinde bulunan bir kereste atölyesinde çalışan Yusuf Ç, kesim sahasında çalıştığı sırada üst üste istiflenmiş halde dururken devrilen tomruğun altında kaldı.
İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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