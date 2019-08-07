Başkentte devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü Siteler'de devrilen tomruğun altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kereste atölyesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler semtinde bulunan bir kereste atölyesinde çalışan Yusuf Ç, kesim sahasında çalıştığı sırada üst üste istiflenmiş halde dururken devrilen tomruğun altında kaldı. İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.