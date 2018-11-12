0553 313 94 23
impression

Başkentte dev operasyon! Devleti 2 buçuk milyon TL zarara uğratmışlar

Ankara'da düzenlenen sahte engelli raporu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:32
Başkentte dev operasyon! Devleti 2 buçuk milyon TL zarara uğratmışlar

Ankara'da sahte engelli raporu alarak 73 kişinin emekli olmasını sağlayan 2 ayrı suç örgütüne polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Devleti 2.5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen 1'i doktor, 8'i hastane personeli 27 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün, sahte engelli raporu ile emekli olmalarını sağladıkları kişilerden 2 bin ile 9 bin TL arasında para aldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:32
  1. Ankara
  2. Sahtecilik operasyonu
  3. Sahte engelli raporu
  4. Devleti 2 buçuk milyon TL zarara uğratmışlar
  5. Dev operasyon
  6. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uçak restorandaki yangın, elektrik akımındaki arızadan çıkmış
    1. Uçak restorandaki yangın, elektrik..
    2. Türkiye'den yeni hamle! Düzenleme..
    3. Antibiyotiğin zararları neler?
    4. Öğrencileri fuara götüren otobüsler..
    5. ‘Boşanma’ cinnetleri
    6. Kocaeli'de 'Düzenbazlar Çetesi'..
    7. Bakan Turhan'dan YHT açıklaması!
    8. Ayakkabıları çalıp, montlarının içine..
    9. Prof. Dr. Cemalettin Latiç:..
    10. Kirli yüzleri bir bir ortaya çıkıyor!..
    11. Askerlik borçlanmasıyla emeklilik..
    12. İsrail görüntüleri yayınladı! İşte..
    13. AK Parti belediye başkan aday..
    14. Emniyet şeridine girenlere ceza yağdı
    15. ABD'nin skandal hamlesine yanıt..
    16. Servis minibüsü ile akaryakıt tankeri..
    17. Kayyımdan sonra HDP bitti!
    18. Devleti 2,5 milyon lira dolandırmışlar!
    19. Başkentte dev operasyon! Devleti 2..
    20. Atık kağıt toplayıcısını kurtarmak..
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    CHP’li Edirne Belediye Başkanı'ndan genç kıza psikolojik şiddet!
    CHP’li Edirne Belediye Başkanı'ndan genç kıza psikolojik şiddet!