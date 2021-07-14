Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda yabancı uyruklu 15 şahsın terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı tespit edildi.
9 şüpheli gözaltına alındı
Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.