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Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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Gündem Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Gündem

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 19:35:00 - 2021-07-14 19:43:32

Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda yabancı uyruklu 15 şahsın terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı tespit edildi.

9 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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