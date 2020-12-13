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Aktüel Başkentte bir kadının çantasını çalan motosikletli kapkaç şüphelisi çalıştığı iş yerinde yakalandı
Aktüel

Başkentte bir kadının çantasını çalan motosikletli kapkaç şüphelisi çalıştığı iş yerinde yakalandı

Şüphelinin, kadının çantasını çalması güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 07:00:42 -
Başkentte bir kadının çantasını çalan motosikletli kapkaç şüphelisi çalıştığı iş yerinde yakalandı

ANKARA (AA) - Keçiören'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen bir şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek çalıştığı iş yerinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Aralık'ta akşam saatlerinde Refik Saydam Caddesi'nde yürüyen bir kadının çantası, kapkaç yöntemiyle motosikletli şüpheli tarafından çalındı.

Kadının durumu bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Asayiş Araştırma Kısmı, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bölgedeki 60'a yakın güvenlik kamerasını inceleyip şüphelinin çalıştığı iş yerini tespit eden ekipler, kapkacı yapanın M.G. olduğunu belirledi.

Çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çaldığı çantadaki cep telefonunu sorguda ekiplere teslim etti.

Şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Telefon sahibine teslim edildi.

Öte yandan M.G'nin motosikletle kapkaç yaptıktan sonra olay yerinden kaçması çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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