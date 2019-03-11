Başkentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak MHP tarafından Etimesgut'ta gerçekleştirilecek SKM açılışı nedeniyle bugün Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

MHP tarafından Etimesgut'ta gerçekleştirilecek Seçim İletişim Merkezi (SKM) açılışı nedeniyle bugün bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Etimesgut 30 Ağustos Mahallesi'nde katılacağı SKM açılışı nedeniyle, Öğretmenler sokağı (Hikmet Özer Caddesi kesişimi ile Şehitler Caddesi kesişimi arası), 2092. sokak (Şehit Hasan Öztürk Caddesi kesişimi ile 2094. Sokak kesişimi arası), 2093. Sokak (Şehit Hasan Öztürk Caddesi kesişimi ile 2094. Sokak kesişimi arası) ile bu sokaklara açılan cadde ve sokaklar saat 11.00'den etkinlik sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.