  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte bayramın ilk gününde denetimler sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:23:53 -
Başkentte bayramın ilk gününde denetimler sürüyor

ANKARA (AA) - Ramazan Bayramının birinci gününde emniyet ve jandarma ekipleri, başkentteki denetimlerine devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ekipler, şehir merkezi ile şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Polis ekipleri ayrıca, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ile Konya yolundaki noktalarda da araçları durdurarak denetim yaptı.

Gölbaşı kontrol noktasındaki jandarma ekipleri de kente giriş yapanların izin belgelerini kontrol ederek, seyahat boyunca yapılması gerekenleri hatırlattı.

Koruyucu tulum giyen, maske ve siperlik takan jandarma personeli, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.

Ayrıca ekipler, vatandaşlara kolonya ve çikolata ikramında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı