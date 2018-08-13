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Başkentte Başkan Mustafa Tuna'dan kesin talimat! 'Tüm izinler kaldırıldı'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Akay altgeçidi, Eskişehir Yolu, Boğaziçi Mahallesi gibi 15 noktada yarından itibaren atık su ve yağmur suyu hattı çalışması başlatılacağı için “ASKİ’nin izinleri kaldırıldı. Ekiplerimiz 24 saat çalışacak” dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:11
Başkentte Başkan Mustafa Tuna'dan kesin talimat! 'Tüm izinler kaldırıldı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te geçtiğimiz aylarda aşırı yağışlar sonucu sel baskınlarının oluştuğu noktalar için harekete geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bugün düzenlediği basın toplantısında 6 ilçedeki 15 noktada atık su ve yağmur suyu hattı çalışmalarına çarşamba gününden itibaren başlayacaklarını açıkladı. Trafik sıkıntısının az olması için bayram tatilinde de 24 saat çalışılacağını kaydeden Tuna şunları söyledi:

İZİNLER KALDIRILDI

“Ankaramızda yağışlardan meydana gelen su baskınlarının önlenmesi, bundan sonra alt geçitlerimizde ve belli noktalardaki su baskınlarının yaşanmaması için çalışma başlatıyoruz. Önümüzdeki çarşamba (yarın) gününden itibaren çalışmalara başlayacağız. Özellikle bayram süresince de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süre zarfında ASKİ’nin izinleri kaldırıldı.Ekiplerimiz 24 saat çalışacak. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın trafik noktasında rahatsızlığı olacak. Bu rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz.”

Çankaya, Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut ve Pursaklar’daki atık su ve yağmur suyu hatları çalışmalarının yapılacağı yerler arasında mayıs ayında su baskınının yaşandığı ve vatandaşların taşınarak kurtarıldığı Kızılay’daki Akay altgeçidi de bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:11
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  2. ASKİ
  3. Mustafa Tuna
  4. İzinler kaldırıldı
  5. kesin talimat

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  • TozerTozer2 sa önce
    Yürü be başkan kim tutar seni.
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