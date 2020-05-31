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Aktüel

Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklara akın etti

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:56:41 -
Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklara akın etti

ANKARA (AA) - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yürüyüş yolları ve parkları doldurdu.

Serbestlik çerçevesinde vatandaşlar saat 14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başladı.

Maske takarak sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, Tunalı Hilmi Caddesi, Anıtkabir ve çevresi ile Kuğulu Park'a gitti.

Dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yeşil alanlarda ve parklarda dinlendi, birbirleriyle sohbet etti, yürüyüş ve spor yaptı.

Açık havaya çıkmanın keyfini yaşayan vatandaşlardan bazıları çiçek topladı, bazıları ise gazete okuyarak vakit geçirdi.

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