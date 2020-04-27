  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte 65 yaş ve üstü 517 bin kişiye ücretsiz kolonya ve maske dağıtıldı

2020-04-27 16:30:33 -
Başkentte 65 yaş ve üstü 517 bin kişiye ücretsiz kolonya ve maske dağıtıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara hediye edilen kolonya ve maskeler Ankara'da 517 bin kişiye ulaştırıldı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye edilen kolonya paketleri, Ankara il genelinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca evde bulunmayanlar hariç 517 bin kişiye elden teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı